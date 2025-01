Der SV Seegrehna errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 147 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Victoria Wittenberg.

Wittenberg/MTU. Am Freitag haben sich der SV Seegrehna und der FC Victoria Wittenberg ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:1).

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jonas Trenkel den Ball ins Netz (21.).

SV Seegrehna führt in Minute 21 mit 2:0

Der FC Victoria Wittenberg war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Christian Zentgraf schoss und traf in Minute 38. Der SV Seegrehna ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mit einem Doppelpack von Jonas Trenkel erlangte der SV Seegrehna einen Vorsprung. Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Zentgraf traf in der 62. Spielminute, gefolgt von Christian Müller (70.). Spielstand 4:3 für den SV Seegrehna.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.10.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 7

Die Wittenberger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Til Schenke wurde für Julian Ruprecht eingesetzt und Julian Niklas Gäbelt für Steven Herold. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seegrehna noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Julian Niklas Gäbelt den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (90.+4). Damit war der Triumph der Wittenberger gesichert. Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – FC Victoria Wittenberg

SV Seegrehna: Brandenburg – Geißler, Ruprecht (74. T. Schenke), Schütz (80. Kruse), Griedel (46. Krüger), Jäckel, Trenkel (88. Poppe), Herold (74. Gäbelt), B. Schenke, Thauer, Schüler

FC Victoria Wittenberg: Ritter – Klanert (90. Becker), Thöner, Heidel, Tann, Müller, Zentgraf, Dorn, Theuerkorn, Arlt, Körnig

Tore: 1:0 Christoph Thauer (16.), 2:0 Jonas Trenkel (21.), 2:1 Christian Zentgraf (38.), 3:1 Jonas Trenkel (53.), 4:1 Jonas Trenkel (58.), 4:2 Christian Zentgraf (62.), 4:3 Christian Müller (70.), 5:3 Julian Niklas Gäbelt (90.+4); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Andreas Behling, Kevin Begert; Zuschauer: 147