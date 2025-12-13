Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa heimste der SV Seegrehna am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Seegrehna und SV 1922 Pouch-Rösa mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 51 Fußballfans waren in Sportstätte Gebrüder Grabsch live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Wittenberger (41., 63., 86.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Hendrik Kruse den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Seegrehna: Janihsek – Ruprecht, Schüler, Fricke (90. Furchner), Arendt (86. Kohl), Thauer, Geißler, Trenkel, Schenke (46. Eigendorf), Gäbelt, Kruse

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Sickert, Wittig, Ersed, Bacurim, Hänisch, Da Silva Semedo, Richter, Robalo, Tale, Gentil Da Cunha

Tore: 1:0 Hendrik Kruse (90.+3); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Eric Conrad; Zuschauer: 51