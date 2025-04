Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der TuS Kochstedt vor 95 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 95 Besuchern auf dem Sportplatz Zoberberg geboten. Die Dessauer setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Abtsdorf durch.

Davey-Jerome Richter (TuS Kochstedt) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Kochstedt noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Marc-Lucas Buschmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Minute 56: TuS Kochstedt führt mit zwei Toren

Die Dessauer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christopher Hein wurde für Willi Veith Böhme eingesetzt und Felix Resetaritz für Michael Ziemba. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Christopher Hein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TuS Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Dessauer sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

TuS Kochstedt: Jeßwein – Karbath, Hensen, Schmilewski, Richter, Zuchowski, Ziemba (68. Resetaritz), Buschmann (81. Streit), Böhme (60. Hein), Böhler (83. Flaischlen), Streuber (35. Schlichting)

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Bieleke (80. Winter), Mende, Koppe, Heinze (80. Hauss), Sprenger, Elmenthaler, Heinze, Tietel, Brückner, Alter

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (3.), 2:0 Marc-Lucas Buschmann (56.), 3:0 Christopher Hein (77.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tim Langer, Justus Kott; Zuschauer: 95