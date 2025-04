Der TuS Kochstedt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 0:2 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Vor 51 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Ebert mit 0:2 (0:0) gegen Jessen eine Niederlage eingestehen müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die Partie neigte sich dem Ende zu und fast sah es so aus, als würden sie sich mit einem 0:0 trennen, als Lenny Ockler für Jessen traf und am Ende einer ebenfalls torlosen zweiten Halbzeit (84.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

TuS Kochstedt hinkt 0:2 hinterher – 94. Minute

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der TuS Kochstedt steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Niklas Krause, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Allemannia 08 Jessen

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hajowsky (84. Ihbe), Richter, Resetaritz, Ziemba, Streuber, Böhler (76. Rayermann), Zuchowski, Zabel, Böhme (81. Flaischlen), Schlichting (55. Karbath)

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Olexy, Winter, Sachse (75. Heinrich), Ockler, Wedmann (65. Rehain), Dietel (57. Krause), Michlick, Schramm, Quinque (89. Wilhelms), Schüler

Tore: 0:1 Lenny Ockler (84.), 0:2 Niklas Krause (90.+4); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Andreas Kräbel, Lucas Naumann; Zuschauer: 51