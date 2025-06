Gräfenhainichen/MTU. Der VfB Gräfenhainichen und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Lukas Kuhne traf für den SV GOLPA in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Möhlauer konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Philipp Werner der Torschütze.

VfB Gräfenhainichen und SV GOLPA – 1:1 in Minute 39

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Gräfenhainichen kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Robert Wieland Kirste/Gräfenhainichen (56 und 74.), gefolgt von Lukas Kuhne (SV GOLPA) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Norman Henschel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV GOLPA

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Noack (44. Michalczyk), Schmidt (63. Hopfe), Schlobach (63. Henschel), Gudßend (77. Dutz), Fromm, Werner, Stockmann (90. Michaelis), Kühne, Kirste, Wiechmann

SV GOLPA: Frenzel – Schmidt, Schönerstedt, Schröter (90. Beutler), Krause, Jänicke (66. Rieschick), Reichmann, Kuhne, Kästner (85. Zollweg), Neumann, Thiecke (66. Neuwirth)

Tore: 0:1 Lukas Kuhne (17.), 1:1 Philipp Werner (39.), 2:1 Robert Wieland Kirste (56.), 3:1 Robert Wieland Kirste (74.), 3:2 Lukas Kuhne (76.), 4:2 Norman Henschel (80.); Schiedsrichter: Daniel König (Landsberg); Assistenten: Mario Jeske, Marco Naumann; Zuschauer: 197