Gräfenhainichen/MTU. 9:0 (6:0) in Gräfenhainichen: Ganze neun Bälle hat das Team von Richard Selka, der VfB Gräfenhainichen, am Samstag im Tor der Gäste aus Coswig untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Norman Henschel für Gräfenhainichen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Johan Michalczyk (17.) erzielt wurde.

VfB Gräfenhainichen in Minute 17 2:0 in Führung

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Coswiger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Till Stockmann traf in Minute 30, Marvin Römling in Minute 34, Malte Wiechmann zweimal in Minute 36 und der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit, Tim Hopfe in Minute 47 und Marvin Römling in Minute 59. Spielstand 8:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte zweimal Gelb ein. Der VfB Gräfenhainichen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Richard Selka.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michalczyk den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 festigte (88.). Damit war der Sieg der Gräfenhainicher gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Blau-Rot Coswig

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Stockmann (70. Sow), Henschel (84. Mazanec), Eichholtz, Römling (73. Dutz), Michalczyk, Wiechmann, Gudßend (17. Kirste), Fromm, Schmidt (86. Noack), Hopfe

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Hoffmann, Barth (23. Meyers), Schölzel, Kuschert, Plotz, Weber, Seifert, Scheller (73. Saage), Ziem, Böhme (86. Seifert)

Tore: 1:0 Norman Henschel (7.), 2:0 Johan Michalczyk (17.), 3:0 Till Stockmann (30.), 4:0 Marvin Römling (34.), 5:0 Malte Wiechmann (36.), 6:0 Malte Wiechmann (45.+4), 7:0 Tim Hopfe (47.), 8:0 Marvin Römling (59.), 9:0 Johan Michalczyk (88.); Schiedsrichter: Ralf Wanderer (Sandersdorf); Assistenten: Niklas Vökler, Felix Schmidt; Zuschauer: 185