Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Hettstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das Match zwischen Hettstedt und Eisleben ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 38 wurde ein weiteres Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der FC Hettstedt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – J. P. Lettau, Wienholz, Kosko, Hoffmann, M. Krey, T. L. Krey, Uhlig (83. T. Lettau), Prokhorenko (46. Mussin), Svitiukha, Kemnitz (61. Bendzko)

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann, Teske, Shtyrbu (55. Seidemann), Twardy, Dimespyra, Müller (67. Roos), Blankenburg (67. Zeugner), Eckstein, Bobeliuk (76. Rische), Beese (55. Behncke)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210