Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem FC Halle-Neustadt und dem SV Romonta 90 Stedten mit einem Remis.

In Minute 18 schoss Cletus Moh das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

In der 74. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Marcell Siedler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Manga (80. Regener), Abdulrahman (86. Rssom), Tilahun, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Tinto, Müller, Zuleger, Keunang, Moh (49. Teklay)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Lindau, Siedler, Kaschperk, Prenz (46. Merker), Schrötter, Bielig, Thomas (55. Nachtwein), Böttger, Müller

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35