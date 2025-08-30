Für den Gastgeber FC Halle-Neustadt endete das Spiel gegen den SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind der FC Halle-Neustadt und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag vom Platz gegangen. 35 Zuschauer sahen das Spiel im Stadion BIZ Pl.3.

Cletus Moh traf für den FC Halle-Neustadt in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 83

In der 74. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Marcell Siedler (Stedten) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stedten erzielen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh (49. Teklay), Abdulrahman (86. Rssom), Tinto, Tilahun, Hardt, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Manga (80. Regener), Keunang, Zuleger, Müller

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Thomas (55. Nachtwein), Bielig, Kaschperk, Schrötter, Lindau, Böttger, Prenz (46. Merker), Siedler, Müller

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35