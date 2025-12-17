Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg ist gleichauf geendet.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Philipp Grimm ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Landsbergern eine unverhoffte Führung ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg – 1:1 in Minute 87

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Dölau II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Helene Schmalfeld.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SSV 90 Landsberg

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Pultke, Lindenhahn (79. Kretzschmar), Troitzsch, Klaus (65. Balbach), Freund, Hermann (79. Richter), Kamm Al Azzawe, Grimm, Lüttgens (46. Öder), Kleinert

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Hampel, Tessmann (72. George), Diallo, Stryjakowski, Scheller, Knaut, Wichmann (72. Schubert), Thiel (64. Dammering), Stephan, Köhler

Tore: 0:1 Philipp Grimm (24.), 1:1 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (87.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 32