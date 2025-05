Eine deutliche Schlappe erlitt die ESG Halle an diesem Mittwoch auf heimischem Platz gegen den BSV Halle-Ammendorf II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 55 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz ESG wurden die Fans der ESG Halle am Mittwoch Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Jonas Dimke durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Sebastian Hanke (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die ESG Halle kassierte einmal Gelb (25.). Die Hallenser legten in der 27. Spielminute nach. Diesmal war Justin Thurm der Torschütze.

ESG Halle gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 27

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jonas Dimke musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Stefan Kirchbach konnte in Minute 36 einnetzen und SchulzeSchulze legte in Minute 60 nach. Es sah nicht gut aus für die ESG Halle. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Elbachir Aldim (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: ESG Halle – BSV Halle-Ammendorf II

ESG Halle: Dimke – Soyk (46. Michel), Keller, Pietsch, Ros, Bauer, (46. John), Kühne, Breitbach (46. Seidi), Wehlmann (66. Schulze)

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Keitel, Kanditt, Jahnel (66. Ivanov), Große, Neubert (66. Geißler), Schieritz, Hanke (46. Aldim), Beyer (53. Walter), Kirchbach, Thurm

Tore: 0:1 Sebastian Hanke (8.), 0:2 Justin Thurm (27.), 0:3 Stefan Kirchbach (36.), 0:4 Marcel Keitel (60.), 1:4 Damiao Schulze (73.), 1:5 Elbachir Aldim (81.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Max Pfannschmidt, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 55