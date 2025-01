Nienburg/MTU. In der Exte Arena am Steinbruch haben 34 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem 1. FSV Nienburg und dem Nietlebener SV Askania 09 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Eric Schmilorz den Gastgeber in Führung (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Nietlebener SV Askania 09

1. FSV Nienburg: Held – Finze, Günther (88. Schwabe), Knop (90. Ebeling), Hausdorf, Schmilorz, Lietz (62. Knöfler), Schmidt, Zenker, Hensel, Kümmel (71. Schumann)

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Stutzer (78. Blautzik), Lailach, Wiefel (70. Akpan), Barghan (62. Manga), Stein, Gudert, Demyantsev, Losse, Oelschlägel, Kotte

Tore: 1:0 Eric Schmilorz (61.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Maraike Kahl, Benjamin Andrich; Zuschauer: 34