Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Andreas Rudolph, als Niklas Kasten für Sennewitz traf und in Spielminute 70 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

93. Minute: 1. SV Sennewitz liegt mit 2:0 vorne

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Petersberger entschieden. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Angermann (85. Harm), Schmidt (70. Herrmann), Bukenya, Gerlach (90. Al Hasan), Von Cieminski, Berner (46. Lorenz), Görlitz, Dieske, Boettcher, Kasten

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Prenz, Grünhage, Lindau, Nachtwein (67. Thomas), Merker, Siedler, Berger, Schrötter (75. Schreiber), Bielig

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28