Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 28 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

93. Minute: 1. SV Sennewitz baut Führung auf 2:0 aus

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. SV Sennewitz steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende der Partie sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Sieg der Petersberger gesichert. Die Petersberger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Dieske, Angermann (85. Harm), Berner (46. Lorenz), Schmidt (70. Herrmann), Boettcher, Bukenya, Gerlach (90. Al Hasan), Görlitz, Von Cieminski, Kasten

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter (75. Schreiber), Prenz, Berger, Höher, Merker, Lindau, Siedler, Grünhage, Bielig, Nachtwein (67. Thomas)

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28