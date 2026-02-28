Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Nach zwölf Minuten schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Hüttig den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erreichen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Al-Hamdi (20. Zuleger), Manga, Tinto, Keunang, Hardt (70. Barghan), Stolle, Müller, Halibei (70. Regener), Moh (84. Abdulrahman), Zamil (77. Ali Yusuf)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Hermann, Geyer (70. Kleinert), Öder (60. Klein), Lüttgens, Hüttig, Kamm Al Azzawe, Kleinert, Klaus, Bilau

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60