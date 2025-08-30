Ein 2:2 (2:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und in Minute 17 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde ein weiteres Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem FC Hettstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Wienholz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hettstedter Team errang (90.+3). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Oertel, Schmidt, Gansen, Deidok, Matthias, Lindemann (46. Hempel), Janders, Kleewein (46. Ruschke), Brenner

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, Kemnitz (75. Lettau), Stein (46. Krey), Svitiukha, Krey, Mühlenberg, Wienholz, Lettau, Prokhorenko (70. Uhlig), Kosko

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85