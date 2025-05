Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Sebastian Thiele und sein Team 1. SV Sennewitz gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Die 85 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Donnerstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger besiegten die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:0 (1:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Petersberger (23.). Jonas Dittrich (1. SV Sennewitz) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der FC Halle-Neustadt kassierte jetzt zweimal Gelb (46.). Das zweite Tor konnten die Petersberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christian Friedrich den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

74. Minute: 1. SV Sennewitz liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 79: Sennewitz traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Friedrich ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 24

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte John Viany Bukenya (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Halle-Neustadt

1. SV Sennewitz: Görke – Friedrich, Mähnert, Dieske, Lorenz (81. Mitzner), Aleithe (32. Görlitz), Dittrich, Klinge, Von Cieminski (51. Berner), Schmidt (63. Bukenya), Boettcher

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Müller, Hardt (46. Abdulrahman), Tinto, Trolli, Moh, Zuleger, Batonon (59. Dosky), Keunang, Halibei (46. Wendorff), Stolle (63. Daramy)

Tore: 1:0 Jonas Dittrich (27.), 2:0 Christian Friedrich (74.), 3:0 Christian Friedrich (79.), 4:0 John Viany Bukenya (85.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Rene Hofmann, Martin Seeger; Zuschauer: 85