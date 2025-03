Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 erzielten Jens Kriegelstein und sein Team Nietlebener SV Askania 09 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Samstag dem Rivalen aus Bernburg souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

Lou Niclas Lailach traf für den Nietlebener SV Askania 09 in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hallenser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Nils Wendel der Torschütze (15.).

15. Minute Nietlebener SV Askania 09 auf Augenhöhe mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Martin Gudert traf für Nietleben gleich mehrmals in Minute 23, 61 und 69. Spielstand 4:1 für den Nietlebener SV Askania 09.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Einheit Bernburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der Nietlebener SV Askania 09 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Martin Oelschlägel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (83.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. In Spielminute 84 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – SV Einheit Bernburg

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Hübner (73. Akpan), Lailach, Benesch (88. Göring), Schumann, Kotte (46. Tilahun), Demyantsev (73. Wiefel), Oelschlägel, Stutzer, Gudert, Bageritz

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Krüger, Ehrich (62. Schaaf), Krug, Wendel, Dolg (66. Salehzada), Schwarz (46. Apel), Kuhn, Walter (73. Kersten), Walcer (46. Steckhan)

Tore: 1:0 Lou Niclas Lailach (13.), 1:1 Nils Wendel (15.), 2:1 Martin Gudert (23.), 3:1 Martin Gudert (61.), 4:1 Martin Gudert (69.), 5:1 Martin Oelschlägel (83.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 47