Zörbig/MTU. Gleich fünfmal hat der Zörbiger FC am Freitag gegen die Gäste aus Plötzkau eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Zörbiger.

Mario Bohmeyer (Zörbiger FC) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zörbiger legten in der 44. Minute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

44. Minute: Zörbiger FC mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Torsten Schmidt konnte in Minute 54 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Plötzkau 1921. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Plötzkauer zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Jan Lindemann traf für Zörbig in Minute 75. Spielstand 4:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Colin Seliger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu festigen (85.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Plötzkau 1921

Zörbiger FC: Bellstedt – Schmidt, Kaminsky, Hempel (62. Geßner), Oertel (85. Gansen), Seliger, Teichert, Bohmeyer (67. Schönburg), Matthias (80. Kleewein), Nentwig, Lindemann (75. Schindler)

SV Plötzkau 1921: Wedding – Drici, Horner, Kluge (62. Fechtner), Trägner, Gruschetzki, Gebbert, Böber, Christmann, Hesse, Von Lachner (86. Kondratiuk)

Tore: 1:0 Mario Bohmeyer (13.), 2:0 Tom Matthias (44.), 3:0 Torsten Schmidt (54.), 3:1 Pascal Fechtner (67.), 4:1 Jan Lindemann (75.), 5:1 Colin Seliger (85.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Justin Geese; Zuschauer: 431