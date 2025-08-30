Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Marcus Niemeier und sein Team BSV Halle-Ammendorf II gegen die SG Reußen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (2:0) wider.

Halle/MTU. 6:1 (2:0) in Halle-Ammendorf: Ganze sechs Bälle hat das Team von Marcus Niemeier, der BSV Halle-Ammendorf II, am Samstag im Tor der Gegner aus Reußen untergebracht.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcus Niemeier vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lennart Klein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Unger den Ball ins Netz (43.).

BSV Halle-Ammendorf II führt mit 2:0 – 43. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Thurm, Piven, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Klein, Gehrke-Walther, Dabel (57. Geißler), Ivanov (64. Beyer), Kanditt, Kirchbach (57. Walter), Unger (59. Schmidt)

SG Reußen: Harre – Benze, Herrmann, Schulz, Gewinner, Broda, Drewlo (63. Förderreuther), Czaplicki, Grobstich (63. Krüger), Schicha, Besser

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35