Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSV Halle-Ammendorf II und SSV 90 Landsberg am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Im Stadion der Waggonbauer haben 54 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem BSV Halle-Ammendorf II und dem SSV 90 Landsberg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 20

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SSV 90 Landsberg

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – M. R. Beyer (90. R. Beyer), Hertel (87. Aldim), Keitel, Schieritz, Neubert, Kanditt, Hanke (90. Geißler), Lindenhahn, Thurm, Kirchbach

SSV 90 Landsberg: Balthasar – Diallo, Voß, Weber (46. Stryjakowski), Berbig (75. Reuschel), Neumann (88. Darmochwal), Madalschek (68. Dammering), Scheller (46. Tessmann), Wichmann, Knaut, Kleeblatt

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Justus Kott; Zuschauer: 54