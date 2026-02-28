Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag 2:2 (1:1) getrennt.

In Minute 12 schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tim Hüttig der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Pause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erlangen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Stolle, Keunang, Halibei (70. Regener), Hardt (70. Barghan), Al-Hamdi (20. Zuleger), Tinto, Moh (84. Abdulrahman), Manga, Müller, Zamil (77. Ali Yusuf)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Bilau, Kamm Al Azzawe, Troitzsch, Geyer (70. Kleinert), Klaus, Kleinert, Hüttig, Lüttgens, Hermann, Öder (60. Klein)

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60