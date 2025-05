Nach einem spannenden Duell haben sich die SG Reußen und der SV Einheit Bernburg am Samstag 4:4 (1:1) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Benjamin Kuhn das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Stefan Sandner (12.) erzielt wurde.

SG Reußen und SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 12

Es stand Unentschieden. Die SG Reußen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Chris Enrico Besser versenkte den Ball in Spielminute 51. So leicht ließen sich die Bernburger jedoch nicht unterkriegen. Amin Homri versenkte den Ball in Minute 71. Unentschieden. Die Landsberger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alexander Benze traf in Minute 74. So leicht ließen sich die Bernburger aber nicht abhängen. Jannis Ehrich traf in der 75. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Landsberger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sandner traf in Minute 82 zum zweiten Mal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 24

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Kuhn (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erzielen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – SV Einheit Bernburg

SG Reußen: Harre – Benze, Herrmann, Besser, Gewinner, Schicha, Knorr, Sandner, Czaplicki, Schulz, Flaschina

SV Einheit Bernburg: Kreß – Krüger, Ehrich (80. Kupka), Dolg, Walter (57. Homri), Wendel, Weber, Schaaf, Fischer, Kuhn, Krug

Tore: 0:1 Benjamin Kuhn (10.), 1:1 Stefan Sandner (12.), 2:1 Chris Enrico Besser (51.), 2:2 Amin Homri (71.), 3:2 Alexander Benze (74.), 3:3 Jannis Ehrich (75.), 4:3 Stefan Sandner (82.), 4:4 Benjamin Kuhn (89.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Tobias Hornung, Uwe Meckelburg; Zuschauer: 23