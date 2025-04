Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit dem Nietlebener SV Askania 09 am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der Nietlebener SV Askania 09 haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Die Gäste aus Nietleben mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur neun Minuten nach Anpfiff von Richard Losse ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Salzatalern eine unverhoffte Führung (9.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Pascal Louis Büchner (14.) erzielt wurde.

14. Minute: SV Höhnstedt baut Führung auf 2:0 aus

Nietleben lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Martin Gudert startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 20

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Martin Kropp wurde für Ferdinand Scheffler eingesetzt und Ronny Häsler für Vincent Matz. Auf der Gastseite räumten David Goldstein für Paul Dawda Manga und Gero Friedrich Müller für Florian Wiefel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Pascal Bork den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Nietlebener SV Askania 09

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Weißenborn, V. Matz (88. Häsler), Schauer (90. Schaar), Elstner (90. Hage), Büchner, Müller, Scheffler (63. Kropp), L. Matz, Rickert

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Benesch (63. Bork), Schumann, Oelschlägel, Gudert (70. Akpan), Goldstein (60. Manga), Müller (60. Wiefel), Losse, Stein, Demyantsev (76. Tilahun), Stutzer

Tore: 1:0 Richard Losse (9.), 2:0 Pascal Louis Büchner (14.), 2:1 Martin Gudert (33.), 2:2 Pascal Bork (90.+4); Schiedsrichter: Maximilian Hebestreit (Zeitz); Assistenten: Helge Hebestreit, Jens Sittel; Zuschauer: 102