Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 6:1 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Duell mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Reußen überlegene sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcus Niemeier, als Lennart Klein für Halle-Ammendorf traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf II – 43. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Nick Broda den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Reußen erlangte (88.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Klein, Kanditt, Unger (59. Schmidt), Gehrke-Walther, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Piven, Dabel (57. Geißler), Ivanov (64. Beyer), Thurm, Kirchbach (57. Walter)

SG Reußen: Harre – Drewlo (63. Förderreuther), Besser, Gewinner, Schulz, Benze, Schicha, Broda, Czaplicki, Grobstich (63. Krüger), Herrmann

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35