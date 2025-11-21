Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen heimste der BSV Halle-Ammendorf II am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

BSV Halle-Ammendorf II sichert sich engen Triumph gegen FC Eintracht Köthen mit 1:0

Halle/MTU. Im Stadion der Waggonbauer haben 30 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen dem BSV Halle-Ammendorf II und dem FC Eintracht Köthen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Bereits kurz nach Anpfiff brachte Tony Saul den Gastgeber in Führung (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Eintracht Köthen

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Klein, Ivanov (69. Geißler), Beyer (82. Ihezuru), Keitel, Schmidt (90. Neubert), Kirchbach (67. Eckl), Kanditt, Gonzalez Sospedra, Saul, Piontek

FC Eintracht Köthen: Münzner – Ishchenko (46. Diawara), Sawaneh, Marschall (55. Friese), Arolu, Paquo, Kallenbach (85. Passou Bitalounani), Dzwonik, Uhlendorf, Räber Cruz (73. Abou), Winter (79. Al-Ghashm)

Tore: 1:0 Tony Saul (3.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Robin Schreiter, Marco Mollenhauer; Zuschauer: 30