Für den Gastgeber SV Plötzkau 1921 endete das Spiel gegen den Zörbiger FC am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Plötzkau/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Plötzkau 1921 und Zörbiger FC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 159 Fußballfans waren im Sportpark live dabei. Schiri Thomas Witter (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem neun Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – Zörbiger FC

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Fechtner, Stratmann (65. Schielmann), Drici, Sack, Hoppe (53. Krahl), Horner, Bartel, Kluge, Reiners

Zörbiger FC: Bellstedt – Geßner (61. Finger), Kaminsky, Teichert, Schindler (77. Janders), Matthias, Oertel, Seliger (20. Moreno Silva), Schmidt, Lindemann (46. Kleewein), Hempel

; Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 159