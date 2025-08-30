Ergebnis 2. Spieltag Haushohe 1:6-Pleite für SV Höhnstedt im Duell gegen 1. SV Sennewitz
Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den 1. SV Sennewitz am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).
Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:2).
John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Jonas Dittrich erzielt.
SV Höhnstedt liegt 0:2 im Rückstand – 39. Minute
Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Salzatal
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
Nach wenigen Momenten gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 auszubauen (90.).
Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz
SV Höhnstedt: Orlamünde – Aschenbach, Dressel, Folter, Rickert, Matz, Kossien (64. Mergner), Göring, Raase, Schauer, Müller (45. Balashov)
1. SV Sennewitz: Al Hasan – Kasten, Dieske, Bukenya, Aleithe, Boettcher, Berner (60. Herrmann), Von Cieminski, Klinge, Seidewitz (28. Dittrich), Gerlach
Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141