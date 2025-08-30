Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den 1. SV Sennewitz am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Jonas Dittrich erzielt.

SV Höhnstedt liegt 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Aschenbach, Dressel, Folter, Rickert, Matz, Kossien (64. Mergner), Göring, Raase, Schauer, Müller (45. Balashov)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Kasten, Dieske, Bukenya, Aleithe, Boettcher, Berner (60. Herrmann), Von Cieminski, Klinge, Seidewitz (28. Dittrich), Gerlach

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141