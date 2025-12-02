Fußball-Landesklasse 5: Am Sonntag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde mit 2:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Sebastian Kolle für Lüttchendorf traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Mansfelder konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Nachtwein wurde für Malique Jüttner eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Robin Gerlach für Naso Petraj den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Naso Petraj den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (80.). Damit war der Erfolg der Mansfelder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (83. Schrötter), Bielig, J. Berger, Merker, Lindau, Jüttner (79. Nachtwein), Kaschperk, Böttger, Schreiber (83. J. Berger), Prenz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Siebald, Kalalib Alshabi, Horlbog, Schulze, Kolle, Obeid (46. Fiebiger), Stoye, Siebenhühner, Gerlach (73. Petraj)

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53