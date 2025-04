Deutlich unterlegen zeigte sich der BSV Halle-Ammendorf II im Spiel gegen den Zörbiger FC vergangenen Donnerstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle-Ammendorf und Zörbig ist mit einer deutlichen 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Zörbiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Matthias den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf II sieht sich 0:2 im Rückstand – 61. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 67: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Pascal Hempel ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Frank Behrendt wurde für Tim Geppert eingesetzt und Max Steffen Müller für Sebastian Hanke. Auf der Gastseite verließen Oliver Kleewein für Maik Geßner und Tom Matthias für Tom Gansen den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tom Gansen (Zörbig) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 gingen die Zörbiger als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert (74. Behrendt) – Hertel, Hanke (79. Müller), Schieritz, Kanditt, Aldim, R. Beyer (79. Kettmann), Neubert, Thurm, Jahnel, M. R. Beyer (88. Gruber)

Zörbiger FC: Bellstedt – Matthias (77. Gansen), Deidok, Lindemann (66. Janders), Teichert, Moreno Silva, Oertel (81. Knorr), Schindler, Kleewein (68. Geßner), Seliger (77. Nentwig), Hempel

Tore: 0:1 Colin Seliger (37.), 0:2 Tom Matthias (61.), 0:3 Pascal Hempel (67.), 0:4 Tom Gansen (83.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Carsten Kreft, Eric Bregulla; Zuschauer: 68