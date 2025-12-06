Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen die SG Reußen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Helene Schmalfeld hat am Samstag vor 27 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm (75. Werdan), Balbach, Lindenhahn, Kleinert, Klaus, Wittmann (56. Richter), M. Klein, Troitzsch

SG Reußen: Harre – Schicha, Grobstich (80. Krieger), Broda, Gewinner, Herrmann, Besser (86. Flegel), Flaschina, Benze, Schulz, Czaplicki (68. John)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27