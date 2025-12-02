Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Halle-Neustadt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den Zörbiger FC unterlag das Team von Steve Hardt mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Steve Hardt hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Stadion BIZ Pl.3 ganze sechs Bälle kassiert. Die Partie endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler traf für den Zörbiger FC in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Noah Moreno Silva den Ball ins Netz (20.).

FC Halle-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Nach wenigen Momenten gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu erweitern (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Teklay (54. Barghan), Keunang (46. Regener), Hardt, Burzlaff, Halibei (54. Manga), Moh, Tilahun (66. Meisterknecht), Zavoloka, Ali Yusuf (70. Steinbach)

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Brenner, Gansen, Moreno Silva (59. Lindemann), Schmidt, Hempel, Schindler, Deidok (46. Kleewein), Seliger, Teichert

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25