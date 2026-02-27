Mit einer Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Hettstedt mit 1:2 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Match zwischen Lüttchendorf und Hettstedt ist mit einer klaren 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Bohdan Savenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hettstedter legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tom Wienholz der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 zurück – Minute 62

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tim Drosihn (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Lüttchendorf erzielen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mansfelder sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Gerlach, Siebenhühner, Schlegel, Stoye, Kolle, Kastrati (62. Hajdarpasic), Siebald, Horlbog, Drosihn

FC Hettstedt: Meinicke – Svitiukha, Savenko, Wienholz, Kemnitz (82. Klymenko), Krey (58. Vollmann), Doberenz (87. Lettau), Prokhorenko, Stein, Döring, Krey

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196