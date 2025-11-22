Einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt heimste die Turbine Halle II am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die Turbine Halle II und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (3:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Gerald Brülls das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Oliver Bendzko (7.) erzielt wurde.

Minute 7 Turbine Halle II und FC Hettstedt im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Bendzko für Hettstedt (14.). Die Partie blieb spannend. Emilio Müller (Halle) traf in Minute 16. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Kurz vor dem Pfiff konnte Axel Everding (Halle) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (43.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – FC Hettstedt

Turbine Halle II: Bergien – Brülls, Müller (83. Kahle), Anders (77. Dannemann), Heldt (88. Hayatou), Braunschweig, Kuske, Everding (75. Büchner), Titonis (87. Günther), Leinhoß, Fischer

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Kemnitz, Lettau (83. Lettau), Stein, Kosko, Döring, Uhlig (46. Vollmann), Prokhorenko (65. Mussin), Wienholz, Bendzko

Tore: 1:0 Gerald Brülls (2.), 1:1 Oliver Bendzko (7.), 1:2 Oliver Bendzko (14.), 2:2 Emilio Müller (16.), 3:2 Axel Everding (43.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Richard Riemer, Christian Eden; Zuschauer: 61