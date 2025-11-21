Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem Zörbiger FC ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den SSV 90 Landsberg.

Zörbig/MTU. In der Sportanlage haben 144 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen dem Zörbiger FC und dem SSV 90 Landsberg verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

In Minute 17 brachte Tom Gansen den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SSV 90 Landsberg

Zörbiger FC: Koller – Behr (23. Oertel), Seliger (75. Lindemann), Gansen, Matthias, Hempel (90. Schindler), Teichert (72. Janders), Schmidt, Moreno Silva (90. Kleewein), Brenner, Deidok

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski (80. Tessmann), Knorr (87. Stephan), Knaut, Madalschek (80. Reuschel), Diallo, Wichmann, Scheller, Rappe, Köhler (87. George), Hampel (80. Dammering)

Tore: 1:0 Tom Gansen (17.); Zuschauer: 144