Die LSG Lieskau errang am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Salzatal/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die LSG Lieskau und der BSV Halle-Ammendorf II am Samstag 4:2 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Ron Schaarschmidt für Lieskau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Eric Piontek erzielt.

1:1 im Duell zwischen LSG Lieskau und BSV Halle-Ammendorf II – Minute 30

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Schaarschmidt/Lieskau (60.), gefolgt von Stefan Kirchbach (BSV Halle-Ammendorf II) in Minute 62 und Florian Sieb (LSG Lieskau) in Minute 66. Spielstand 3:2 für die LSG Lieskau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Schaarschmidt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: LSG Lieskau – BSV Halle-Ammendorf II

LSG Lieskau: Griese – Ilgner, Beier, Kube (46. Strissel), F. Herrmann (85. Buchta), Rittermann, Fleischhauer, Funke (60. C. Herrmann), Weihrauch, Schaarschmidt (90. Förtsch), Sieb

BSV Halle-Ammendorf II: Kalcher – Neubert (82. Jahnel), Thurm (59. Hanke), Piontek, Lindenhahn, Schieritz, Kanditt, Schmidt (88. Beyer), Ivanov, Kirchbach, Beyer

Tore: 1:0 Ron Schaarschmidt (5.), 1:1 Eric Piontek (30.), 2:1 Ron Schaarschmidt (60.), 2:2 Stefan Kirchbach (62.), 3:2 Florian Sieb (66.), 4:2 Ron Schaarschmidt (86.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Paul Leitenberger, Tobias Hornung; Zuschauer: 42