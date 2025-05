Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Hagen Wolfram mit 0:3 (0:1) gegen Lieskau geschlagen geben müssen.

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Markus Strissel mit einem Strafstoß für Lieskau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die LSG Lieskau musste einmal Gelb hinnehmen (54.). Der FC Halle-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hagen Wolfram. In der zweiten Halbzeit setzte Lieskau noch einen drauf: In Minute 84 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Griese erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück – Minute 84

Schon eine Spielminute später konnte Toni Ryll (Lieskau) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:0 gingen die Salzataler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – LSG Lieskau

FC Halle-Neustadt: Kubenz – Hardt, Moh, Müller, Trolli (72. Daramy), Ali Yusuf (90. Belay Weldemichael), Keunang, Tinto, Wendorff, Batonon (72. Konate), Zuleger

LSG Lieskau: Griese – Kutzner, Sieb, Strissel (72. Funke), Weihrauch, Ryll, Herrmann, Schaarschmidt, Fleischhauer, Franke (72. Wagner), Beier (83. Kube)

Tore: 0:1 Markus Strissel (29.), 0:2 Pascal Griese (84.), 0:3 Toni Ryll (85.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Levin Mirko Suski, Maja Sophie Kuhnert; Zuschauer: 30