Halle/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Reinhard Kansy mit 1:4 (1:1) gegen Nienburg eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 14 schoss Andreas Knop das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor via Strafstoß durch Niklas Hübner erzielt.

Minute 42 Nietlebener SV Askania 09 gleichauf mit 1. FSV Nienburg – 1:1

Tim Knöfler traf für Nienburg in Minute 48 und Andreas Knop in Minute 63. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Unmittelbar darauf gelang es Knop, den Ball erneut ins Netz zu befördern (66.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 74 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 noch eine Gelbe Karte ein. Der Nietlebener SV Askania 09 rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – 1. FSV Nienburg

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Goldstein, Müller (83. Kotte), Manga (46. Akpan), Silber, Benesch (60. Bork), Gudert, Hübner (68. Göring), Schumann (83. Wiefel), Losse, Stutzer

1. FSV Nienburg: Held – Hensel, Hausdorf, Schmilorz, Knop, Dauch, Knöfler (57. Finze), Schmidt (83. Lietz), Günther (74. Dobrin), Neumeister, Zenker

Tore: 0:1 Andreas Knop (14.), 1:1 Niklas Hübner (42.), 1:2 Tim Knöfler (48.), 1:3 Andreas Knop (63.), 1:4 Andreas Knop (66.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Mario Hoser, Maja Sophie Kuhnert; Zuschauer: 31