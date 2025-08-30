Ergebnis 2. Spieltag SSV 90 Landsberg holt sich knappen Sieg gegen FC Eintracht Köthen mit 1:0
Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen heimste der SSV 90 Landsberg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.
Landsberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen mit einem torarmen 1:0 (0:0). 75 Fußballfans waren im Sportforum live dabei.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Landsberg
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.
Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen
SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Dammering, Stryjakowski, Hampel (82. Thiel), Wichmann, Scheller (67. Schlesier), Diallo (61. Madalschek), Rappe, Berbig, Darmochwal
FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach (70. Sawaneh), Finze, Becker, Paquo, Winter, Passou Bitalounani, Abou (70. Al-Ghashm), Dannenberg (70. Fritsch), Marschall (75. Krause), Müller
Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75