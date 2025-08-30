Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen heimste der SSV 90 Landsberg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

SSV 90 Landsberg holt sich knappen Sieg gegen FC Eintracht Köthen mit 1:0

Landsberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen mit einem torarmen 1:0 (0:0). 75 Fußballfans waren im Sportforum live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Die Landsberger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Dammering, Stryjakowski, Hampel (82. Thiel), Wichmann, Scheller (67. Schlesier), Diallo (61. Madalschek), Rappe, Berbig, Darmochwal

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach (70. Sawaneh), Finze, Becker, Paquo, Winter, Passou Bitalounani, Abou (70. Al-Ghashm), Dannenberg (70. Fritsch), Marschall (75. Krause), Müller

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75