Kein Punktgewinn für SSV 90 Landsberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben einstecken.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Robert Voß baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (30.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb.

Nach wenigen Momenten gelang es Twardy, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Eisleber Mannschaft den Sieg zu verschaffen (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Hampel (80. Reuschel), Wichmann, Madalschek, Stryjakowski, Knaut, Köhler (86. Stephan), Voß (77. Schlesier), Diallo (80. Arndt), Darmochwal, Scheller

MSV Eisleben: Agapi – Twardy, Shtyrbu (61. Weise), Müller, Zeugner (69. Roos), Eckstein, Beese (57. Damm), Aßmann, Dimespyra, Teske (77. Olkhovskyi), Bobeliuk (66. Seidemann)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37