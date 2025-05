Am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem SV Einheit Bernburg ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf II.

Die 53 Besucher auf dem Sportplatz Einheit haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Niclas Dolg traf für den SV Einheit Bernburg in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bernburger legten in der 45. Minute nach. Wieder war Dolg der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Niclas Dolg kickt SV Einheit Bernburg in 2:0-Führung – 45. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten die Hallenser durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Robin Beyer für Othman Ommih und Jonas Konstantin Jahnel für Elbachir Aldim ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Jonas Konstantin Jahnel (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – BSV Halle-Ammendorf II

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (63. Apel), Steckhan, Schaaf, Wendel, Schule, Kuhn, Krüger, Neumann (68. Kathe), Fischer, Dolg

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Thurm, Hanke (82. Kettmann), Kirchbach, Schieritz, Walter, Lindenhahn, Kanditt, Beyer, Ommih (46. Beyer), Aldim (46. Jahnel)

Tore: 1:0 Niclas Dolg (23.), 2:0 Niclas Dolg (45.), 2:1 Jonas Konstantin Jahnel (58.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 53