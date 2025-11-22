Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Höhnstedt vor 118 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Salzatal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 118 Besuchern auf dem Sportplatz Höhnstedt geboten. Die Salzataler setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein (43.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Salzataler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Elstner den Ball ins Netz.

SV Höhnstedt führt nach 63 Minuten 2:0

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Salzataler den Ball in der 65. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Salzataler aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Rickert schoss und traf in der 71. Spielminute noch einmal. Spielstand 3:1 für den SV Höhnstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelb-Roten Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Rickert (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 4:1 gingen die Salzataler als Sieger vom Platz. Der SV Höhnstedt sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Romonta 90 Stedten

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Raase, Balashov (57. Ruckhardt), Göring, V. Matz, Dressel (90. Scheffler), Rickert, Elstner, L. Matz, Schauer (80. Mergner)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein (78. Schrötter), Merker, Kaschperk, Prenz, Thomas (78. Domahidy), Bielig, Siedler, Berger, Lindau, Grünhage

Tore: 1:0 Marcel Rickert (28.), 2:0 Bastian Elstner (63.), 2:1 Eric Folter (65.), 3:1 Marcel Rickert (71.), 4:1 Marcel Rickert (84.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Marcel Wolf, Marek Höse; Zuschauer: 118