Salzatal/MTU. Das Spiel zwischen Höhnstedt und Dölau ist mit einer klaren 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Salzataler (25.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Lukas Burzlaff (SV Blau-Weiß Dölau II) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte jetzt einmal Gelb (78.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Moritz Kleinert den Ball ins Netz (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

SV Höhnstedt hinkt 0:2 hinterher – Minute 87

Schon vier Minuten darauf konnte Julian Witter (Dölau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 0:3 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Höhnstedt: Orlamünde – Kropp, Weißenborn (61. Mergner), Matz, Müller, Rickert, Heuchert, Häsler, Schauer (80. Ruhmann), Elstner, Eichardt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Jäschke (81. Balbach), Kleinert (89. Grimm), Kleinert (90. Burmeister), Hermann, Klaus (83. Darwisch), Ranft, Burghardt (71. Burzlaff), Wirsing, Witter, Schuh

Tore: 0:1 Lukas Burzlaff (77.), 0:2 Moritz Kleinert (87.), 0:3 Julian Witter (90.+1); Zuschauer: 128