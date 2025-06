Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Plötzkau 1921 vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. SV Sennewitz freuen.

Die 132 Besucher des Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plötzkauer besiegten das Team aus Sennewitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Pascal Fechtner (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plötzkauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Hendrik Kluge der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

76. Minute: SV Plötzkau 1921 baut Führung auf 2:0 aus

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Sebastian Horner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – 1. SV Sennewitz

SV Plötzkau 1921: Wedding – Kluge, Reiners, Gruschetzki (56. Von Lachner), Fechtner, Hesse (82. Zimmermann), Horner, Bartel, Sack (70. Goldbach), Drici, Hoppe

1. SV Sennewitz: Görke – Von Cieminski, Lorenz, Friedrich, Bukenya, Berner (46. Angermann), Seidewitz, Schmidt, Klinge, Görlitz (69. Mitzner), Kasten

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (37.), 2:0 Hendrik Kluge (76.), 3:0 Sebastian Horner (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Richter, Christian Habel; Zuschauer: 132