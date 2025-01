Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Nietleben eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Plötzkauer.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Pascal Fechtner für Plötzkau traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Mario Hesse den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (19.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Sebastian Horner konnte in Minute 33 einnetzen. Es lief nicht gut für den Nietlebener SV Askania 09. In Minute 78 schaffte es Spieler Nummer 23 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Pascal Fechtner traf für Plötzkau in Minute 80. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Nur kurz darauf gelang es Steven Christmann, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.. Die Plötzkauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – Nietlebener SV Askania 09

SV Plötzkau 1921: Wedding – Böber (72. Trägner), Fechtner (87. Goldbach), Gruschetzki, Von Lachner, Hesse (87. Seilz), Drici (57. Gebbert), Kluge, Horner (53. Reiners), Kondratiuk, Christmann

Nietlebener SV Askania 09: Zimbal – Benesch, Göring (75. Matthäus), Lailach, Stutzer (71. Barghan), Wiefel (81. Demyantsev), Bork, Stein (57. Manga), Gudert, Hübner (46. Akpan), Silber

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (10.), 2:0 Mario Hesse (19.), 3:0 Sebastian Horner (33.), 3:1 Pascal Bork (78.), 4:1 Pascal Fechtner (80.), 5:1 Steven Christmann (82.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Mario Hoser, Rainer Burow; Zuschauer: 94