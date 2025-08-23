Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SSV 90 Landsberg mit 0:3 (0:0).

SV Romonta 90 Stedten verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SSV 90 Landsberg

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Spiel zwischen Stedten und Landsberg ist mit einer klaren 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Robin Knobloch (Zeitz) zwei Gelbe Karten an die Mansfelder (32., 45.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.). Die Landsberger legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

88. Minute: SV Romonta 90 Stedten 0:2 im Hintertreffen

Nur drei Spielminuten darauf konnte Benjamin Rappe (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz. Der SV Romonta 90 Stedten rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SSV 90 Landsberg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Merker, Bielig, Thomas (73. Nachtwein), Kaschperk, Siedler (84. Prenz), Höher, Grünhage, Lindau, Jüttner (73. Schrötter)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Neumann (12. Reuschel), Knorr (61. Knaut), Scheller, Stryjakowski (77. George), Berbig, Köhler, Voß, Rappe, Diallo (63. Schlesier), Kleeblatt

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (61.), 0:2 Lucas Schlesier (88.), 0:3 Benjamin Rappe (90.+1); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Falk Iser, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45