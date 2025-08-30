Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die Turbine Halle II vor 58 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Diego Canabate Kasparek traf für den Turbine Halle II in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

24. Minute: Turbine Halle II baut Führung auf 2:0 aus

Unmittelbar darauf gelang es Waldemar Ermolaev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (24.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Ermolaev, Heldt (65. Titonis), Kuske, Everding (75. Kallen), Braunschweig (85. Zahn), Kasparek (80. Krziwanie), Otremba, Leinhoß, Kochmann (70. Thermann), Schulze

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Öder (80. Moradi), Grimm, Richter (57. Burmeister), Ranft, Troitzsch, Aschenbach (46. Pfeifer), Wittmann, Dinter

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58