Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber BSC 99 Laucha gegen den FC RSK Freyburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Laucha/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen BSC 99 Laucha und FC RSK Freyburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 315 Fußballfans waren im Stadion Laucha live dabei. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiedsrichter Christian Schramm (Halle) ausgesprochen. Alles in allem neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 16

Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – FC RSK Freyburg

BSC 99 Laucha: Stollberg – Stichling (55. H. Hoffmann), Schaer (81. Niehoff), Sielaff, Riesen, L. Hoffmann, Porse, Bothe, Krentz, Saal (90. Schmidt), Schumann

FC RSK Freyburg: Madeja – Weise, Schirner, Dos Prazeres Pires, Schulz, Alalo (56. Keller), Schied, Hüttig (46. Kaiser), Alalo, Gottschalk (82. Lehwald), Söll

; Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Leon Gabriel Radtke, Lukas Dennis Pötzsch; Zuschauer: 315