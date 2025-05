Laucha/MTU. Das Match zwischen Laucha und Kelbra ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste (29., 67.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Artur Khudyi (SV Kelbra) netzte dann spät in Spielminute 73 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

BSC 99 Laucha liegt 0:2 zurück – Minute 75

Schon zwei Minuten darauf konnte Eric Okapal (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 2:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. Die Lauchaer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Kelbra

BSC 99 Laucha: Stollberg – Keidel, Saal, Sielaff, Porse, Handt, Schaer (73. Stichling), Krentz, Bothe, Riesen, Schumann

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Nosov, Steinberg, Shpikula, Gurniak, Tagishi, Bornkessel (83. Eßrich), Rybak, Okapal (89. Neumann), Khudyi

Tore: 0:1 Artur Khudyi (73.), 0:2 Eric Okapal (75.); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Mert Yilmaz; Zuschauer: 74