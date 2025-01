Fußball-Landesklasse 6: Am Freitag war der MSV Eisleben gegenüber dem SV Braunsbedra machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Eisleben/MTU. Das Spiel zwischen Eisleben und Braunsbedra ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Mario Rützel am Ende der ersten Halbzeit, als Idrisa Sidi Sambu für Braunsbedra traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

MSV Eisleben liegt 0:2 im Rückstand – 92. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem SV Braunsbedra noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Janne Werner den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Braunsbedraner gesichert. Der MSV Eisleben rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Braunsbedra

MSV Eisleben: Agapi – Schmidt (85. Becker), Shtyrbu, Aßmann (85. Olkhovskyi), P. Bloßfeld, Hoffmann, Damm, Rische, Weise, Bobeliuk, Zigmund

SV Braunsbedra: Simnica – Sanha Bacai (90. Reifarth), Odufuye, Voigt, Candé Djaló (23. Glaubitz), Sidi Sambu, Pereira Nunes, Hassel, Camara (73. Monteiro Bacai), Schulze, Werner

Tore: 0:1 Idrisa Sidi Sambu (41.), 0:2 Janne Werner (90.+2); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Oliver König, Linus Maximilian Pillert; Zuschauer: 160